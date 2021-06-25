Стала известна сумма, выделенная на ремонт дверей ОП

Управление административными домами Государственного управления делами 11 мая заключили договор с ООО «Производственно-строительной компанией «Побутрембуд» ремонт дверей и тамбуров Офиса Президента за 235 тыс. грн, сообщает Нашi грошi.

До 28 мая «Побутрембуд» должен был выполнить текущий ремонт внутренних дверных блоков и входных тамбуров здания Офиса Президента по улице Банковой, 11 в Киеве.

Ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Переговорную процедуру объявили 29 апреля, а договор был заключен 11 мая.

Закупку провели за переговорной процедурой ссылаясь на «возникновение особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций».