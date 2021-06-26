Всеукраинскую перепись хотят провести по номерам мобильных

Идентификация респондентов Всеукраинской переписи населения, вероятно, будет проходить с помощью номеров мобильных телефонов. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов на своем Телеграм-канале, сообщает Телеграф.

По его словам, соответствующее решение приняли 25 июня в ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведения Всеукраинской переписи населения.

"Участники заседания согласились, что "нужно ввести сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получение ответов респондентов на вопрос по программе Всеукраинской переписи населения через Интернет)" , - написал Немчинов.

Кроме того, в пятницу были согласованы следующие решения:

актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения;

модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения.

Напомним, Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.