Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ

Голосеевский районный суд Киева продлил до 23 августа арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене, пособничестве в подготовке терактов и незаконном хранении оружия, сообщает Ґрати.

Об этом рассказал прокурор по делу Иван Кисилевич.

Адвокат Шайтанова Георгий Моисей сообщил, что возразил прокурору в суде. Он считает, что его подзащитный не может уже влиять на следствие, поскольку дело рассматривается в суде по существу.

Адвокат ссылался на то, что у Шайтанова за 14 месяцев пребывания под арестом серьезно ухудшилось здоровье. Поэтому просил суд отдать своего подзащитного на поруки двоих человек: автогонщика Алексея Мочанова и народного депутата Игоря Герасименко. Но суд отказал защите обвиняемого и продлил арест Шайтанову.

Прокурор настаивал на том, чтобы оставить Шайтанова под арестом, поскольку, по его мнению, продолжают существовать риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей по делу.

Судья удовлетворил ходатайство обвинения.