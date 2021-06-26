Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала СБУ
Голосеевский районный суд Киева продлил до 23 августа арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене, пособничестве в подготовке терактов и незаконном хранении оружия, сообщает Ґрати.
Об этом рассказал прокурор по делу Иван Кисилевич.
Адвокат Шайтанова Георгий Моисей сообщил, что возразил прокурору в суде. Он считает, что его подзащитный не может уже влиять на следствие, поскольку дело рассматривается в суде по существу.
Адвокат ссылался на то, что у Шайтанова за 14 месяцев пребывания под арестом серьезно ухудшилось здоровье. Поэтому просил суд отдать своего подзащитного на поруки двоих человек: автогонщика Алексея Мочанова и народного депутата Игоря Герасименко. Но суд отказал защите обвиняемого и продлил арест Шайтанову.
Прокурор настаивал на том, чтобы оставить Шайтанова под арестом, поскольку, по его мнению, продолжают существовать риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей по делу.