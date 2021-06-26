В День Конституции состоится торжественное заседание парламента

В понедельник, 28 июня, состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятие Конституции Украины, сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Заседание начнется в 11:00.

28 июня Украина празднует 25-летие подписания Конституции.

Принятие Конституции депутатами Рады произошло на пятый год после провозглашения независимости. До 1996 года использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики.