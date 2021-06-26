Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе курс доллара совершал резкие разнонаправленные движения, и Национальному банку пришлось сначала продавать валюту, чтобы сдержать падение гривны, а затем выкупать ее, спасая доллар от обвала.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись во вторник 22 июня на отметке 27,15/27,35 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Нерезиденты сократили покупки облигаций внутреннего госзайма, предложение валюты от них снизилось. Меньше стали продавать и экспортеры в ожидании выплат компенсации налога на добавленную стоимость. Перекос между спросом и предложением пришлось устранять Национальному банку. Выйдя с интервенцией на продажу по цене 27,41 гривен, регулятор продал несколько миллионов, но не остановил падение гривны. В четверг 24 июня котировки достигли 27,55 гривен на покупке и 27,57 гривен на продаже. Национальный банк вновь был вынужден выйти с интервенцией: он продал 50 млн долларов по цене 27,55 гривен, а затем поднял курс продажи на 1 копейку и продавал валюту вплоть до окончания торгов.

В пятницу 25 июня с самого утра котировки пошли вниз, поскольку все вышли продавать валюту. Главным продавцом валюты в этот день стал «Укрэксимбанк»: он продавал доллары, полученные от размещения евробондов компанией «Укравтодор». Объем, выставленный на продажу, оказался слишком велик для рынка. На помощь вновь пришел НБУ: он выставил ордер на покупку 100 млн долларов по цене 27,34 гривен, а когда эта сумма была куплена, выставил следующий ордер на такую же сумму по цене 27,33 гривен. Благодаря усилиям регулятора ниже доллар не опустился. Всего с 22 по 25 июня Национальный банк продал 79,5 млн долларов и купил 128 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 27,34/27,355 гривен – на 7 копеек на позиции «бид» и на 6,5 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Цена наличного доллара на уходящей неделе достигла 27,45-27,47 гривен: по такой цене его продавали в четверг оптовые обменные пункты, а на табло розничных обменок в этот день можно было увидеть и 27,50 гривен. В пятницу, когда безналичный доллар начал падать, подешевел и наличный доллар: к вечеру в столице ценник на продажу опустился до 27,32-27,34 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе вырос с 1,1847 до 1,1973 доллара. Толчком к ослаблению доллара США против остальных ведущих мировых валют (включая евро) стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, пообещавшего не спешить с повышением ставок. Закрыли неделю на отметке 1,1934 – на 73 пункта выше, чем неделей ранее. В Украине наличный евро сначала подорожал на 30 копеек – с 32,50 гривен в понедельник до 32,80 гривен в четверг 24 июня, а затем в пятницу подешевел на 10 копеек, до 32,70 гривен, синхронно с падением цены наличного доллара.

Российский рубль укреплялся к американскому доллару в течение всей уходящей недели. Ослабление доллара в мире и продолжение роста мировых цен на нефть помогли российской валюте вырасти с 73,30 до 72,05 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 72,10 рубля за доллар – на 81 копейку лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели подорожал с 3,72-3,74 до 3,75-3,77 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Из-за длинных выходных полноценно валютный рынок начнет работать только во вторник.

Близость конца месяца и выплаты компенсации НДС снизят необходимость экспортеров в гривне. Сложно предсказать, проявят ли нерезиденты интерес к очередному аукциону по размещению ОВГЗ и как много валюты они продадут. А вот продажи «Укравтодора» могут продолжиться; в этом случае Национальному банку опять придется выходить с интервенцией и выкупать излишек валюты. В любом случае сильного падения доллара, как показали события уходящей недели, регулятор не допустит. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 27,10-27,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,1700-1,2120 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,20 до 32,90 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе проверит на прочность нижнюю границу коридора 72-74 рубля за доллар и может ненадолго выйти из него вниз. Но сильно укрепиться рублю вряд ли позволят, и к концу недели он все равно вернется в коридор. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,70-3,80 гривны за 10 российских рублей.