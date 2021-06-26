В Кремле заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского
Продление Украиной санкций в отношении российских компаний в Кремле расценивают как шаг для недопущения встречи Путина и Зеленского, сообщает ТАСС.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отреагировал на слова Зеленского о том, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России":
"Здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".
Но встреча может не состояться из-за продления Украиной санкций против России, отмечает Песков.
"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", — сказал он.