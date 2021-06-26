В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе

Министерство казначейства Великобритании в субботу, когда в стране отмечается день Вооруженных сил, объявило о выпуске памятной монеты достоинством в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который скончался в апреле этого года, сообщает Интерфакс-Украина.

"В день Вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и ее величеству королеве" , - сказал на специальной церемонии министр казначейства Великобритании Риши Сунак.

Фото: royalmint.com

На монете изображен портрет принца Эдинбургского, который он сам одобрил незадолго до смерти. Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.