5 причин, почему вы не можете отрастить волосы

Если вы хотите отрастить длинные волосы и делаете для этого все возможное, но ваши локоны остаются короткими, растут медленно и без здорового блеска, то стоит узнать о вероятных причинах, которые вам мешают. Ведь мелочи, как может показаться на первый взгляд, также важны, сообщает 24 Канал.

Красивые, длинные и густые волосы – мечта едва ли не каждой девушки. Обычно женщины начинают отращивать волосы после кардинальной стрижки. Чтобы облегчить этот процесс, убедитесь, что вы не допускаете ошибок, которые будут мешать получить желаемый результат.

Причины, почему вы не можете отрастить волосы

Отсутствие заботы о коже головы. Начните путь отращивания волос с простого шага – ухода за кожей головы. Там всегда накапливаются остатки стайлинговых продуктов, термозащиты и других спреев. Они закупоривают поры, клетки кожи не регенерируются, рост волос замедляется. Поэтому не забывайте регулярно скрабировать кожу головы и делать массаж, чтобы стимулировать кровоток, что приведет к быстрому росту волос.

Начните путь отращивания волос с простого шага – ухода за кожей головы. Там всегда накапливаются остатки стайлинговых продуктов, термозащиты и других спреев. Они закупоривают поры, клетки кожи не регенерируются, рост волос замедляется. Поэтому не забывайте регулярно скрабировать кожу головы и делать массаж, чтобы стимулировать кровоток, что приведет к быстрому росту волос. Слишком частое окрашивание. Окрашенные волосы труднее отрастить, особенно – осветленные. Ведь структура таких волос является более слабой и уязвимой. Обычно длинные окрашенные волосы обламываются на кончиках. Если вы красите шевелюру, то не прекращайте ухаживать за ней: пользуйтесь специальными средствами для окрашенных волос, увлажняйте их масками и питайте маслами.