Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител - ВОЗ

Вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител, сообщает УНИАН.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться" , - сообщила Вуйнович.

Как считает представитель ВОЗ, остановить пандемию надо в этом году, но "усилий одного человека недостаточно".