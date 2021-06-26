Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител - ВОЗ
Вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител, сообщает УНИАН.
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
По ее словам, делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.
"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сообщила Вуйнович.
Как считает представитель ВОЗ, остановить пандемию надо в этом году, но "усилий одного человека недостаточно".
"Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию", - добавила специалист.