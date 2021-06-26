Удаленка теряет популярность: сотрудников возвращают в офисы

Большинство украинских компаний спустя полтора года пандемии решили вернуть своих сотрудников в офисы. Остальные – могут принять такое решение в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Ain.ua, сообщает UBR.

Согласно итогам исследования, в котором приняли участия 243 респондента, только 24,7% компаний оставили своих сотрудников на "удаленке". При этом 6,2% работали и продолжают работать из офисов.

Компании, которые вернулись к докарантинному режиму работы, преимущественно выбирают смешанный формат: члены команды ходят в офис по желанию или необходимости. Это подтвердили 60,7% опрошенных.

Посещать офис ежедневно требуют в 21% случаях.

При этом в комментариях к опросу читатели рассказали о различных вариантах: некоторые работают из дому по несколько дней в месяц, другие – по определенным дням недели, третьи – поделились на группы.

Примечательно, что в 43% случаях сотрудникам компаний требуется просить специального разрешения на то, чтобы работать из дому. 51,7% опрошенных указали, что могут уйти на дистанционную работу когда угодно.

Большинство сотрудников офисов негативно отреагировали на решение вернуться на рабочие места. Аргументы руководства о том, что "удаленка" сказывается на эффективности работы, они считают неправильными. Чаще всего офисные сотрудники поддерживают смешанный формат работы.

Напомним, что во время пандемии каждый пятый экономически активный украинец (21%) полностью или частично перешел на дистанционную работу.