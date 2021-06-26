Могилевскую "обстригли" из-за проигранного спора (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская, которая поспорила с тренером Анитой Луценко, что побреется налысо если не похудеет, похоже, лишилась своих роскошных локонов, сообщает Телеграф.

45-летняя артистка выложила видео из закулисья нового сезона "Хто зверху?", на котором ведущие шоу Леся Никитюк и Сергей Притула безжалостно стригут волосы народной артистке Украины.

"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня слов. Смотрите видео. Ps. Остальное в сторис сегодня и завтра" , - обратилась Могилевская к подписчикам.

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Напомним, что певица должна была к 26 июню похудеть на 4 кг. Утром в назначенную дату Наталья стала на весы и увидела, что набрала дополнительных 300 гр. Сейчас ее вес составляет 72,9 кг.

Действительно ли любимая исполнительница будет лысой, станет известно совсем скоро, но поклонники артистки в шоке от увиденного.