На "Тур де Франс" случился массовый завал гонщиков (видео)
В субботу, 26 июня, стартовала веломногодневка "Тур де Франс-2021". Уже на первом этапе произошел массовый завал велогонщиков, сообщает Телеграф.
За 45 км до финиша первого этапа один из болельщиков захотел показать плакат на камеру, выйдя на дорогу. В результате в незадачливого фана врезался гонщик, который при падении спровоцировал массовый завал, ведь спортсмены ехали плотной группой. В итоге по вине зеваки пострадали масса спортсменов, в частности словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. Гонка возобновилась, а всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.
Видео инцидента доступно в сети:
Победителем первого этапа стал французский гонщик команды Deceuninck Quick Step Жулиан Алафилипп.
"Тур де Франс-2021" - стартовал в Бресте на полуострове Бретань, а завершится веломарафон 18 июля в Париже. В веломногодневке запланирован 21 этап.