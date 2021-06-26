На "Тур де Франс" случился массовый завал гонщиков (видео)

В субботу, 26 июня, стартовала веломногодневка "Тур де Франс-2021". Уже на первом этапе произошел массовый завал велогонщиков, сообщает Телеграф.

За 45 км до финиша первого этапа один из болельщиков захотел показать плакат на камеру, выйдя на дорогу. В результате в незадачливого фана врезался гонщик, который при падении спровоцировал массовый завал, ведь спортсмены ехали плотной группой. В итоге по вине зеваки пострадали масса спортсменов, в частности словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. Гонка возобновилась, а всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Видео инцидента доступно в сети:

look at this absolute nightmare that resulted pic.twitter.com/3Nf2QFMqHu — Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021

Победителем первого этапа стал французский гонщик команды Deceuninck Quick Step Жулиан Алафилипп.

Julian Alaphilippe est le grand gagnant de cette première étape du Tour entre Brest et Landerneau. Bravo à tous les coureurs pour leur performance ! #TDF2021#LaBretagneEnTêtepic.twitter.com/2sxpQHAK1O — Région Bretagne (@regionbretagne) June 26, 2021

"Тур де Франс-2021" - стартовал в Бресте на полуострове Бретань, а завершится веломарафон 18 июля в Париже. В веломногодневке запланирован 21 этап.