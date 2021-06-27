В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня в Украине ожидается осложнение погодных условий. В половине областей объявили штормовое предупреждение, а в Карпатах - угрозу селевых потоков (паводков, сообщает РБК-Украина.

Так, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В связи осадками, в течение 27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8:25, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый).

Напомним, по состоянию на утро 27 июня, в Украине из-за непогоды обесточены 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения произошло в восьми областях.