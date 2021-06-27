Какие автомобили работают на реконструкции Бориспольской трассы

По трассе из Киева в аэропорт «Борисполь» с 23 июня сего года движение ограничено, так здесь проводятся ремонтные работы по замене дорожного покрытия, сообщает Автоцентр.

В Украине в рамках программы «Велике будівництво» начали ремонтные работы на 18-километровом участке из Киева в аэропорт «Борисполь» – автомагистрали М-03 Киев – Харьков – Должанский.

Об ограничениях движения и сроках окончания запланированной реконструкции мы уже писали на днях, а сегодня расскажем об автомобилях, которые помогают дорожникам выполнять здесь свою нелегкую работу, тем более с учетом аномальной жары на улице.

На представленных фотографиях видно, что на участке бориспольской трассы начался демонтаж старого асфальтового покрытия. Одним из подрядчиков в проведении работ выступила известная дорожно-строительная компания «Автомагистраль-Юг» и десятки новых самосвалов марки Ford Trucks поставленных компанией АВТЕК.

Поэтому неудивительно, что сегодня по вывозу асфальта на бориспольской трассе активно задействована эта грузовая техника. Здесь, в частности, можно увидеть четырехосные самосвалы со сверхобъемными кузовами турецкой фирмы Ozunlu.

Кроме того, рядом работают шасси Ford Trucks 1833 (4×2) с цистернами Witerna. Последние машины используются в качестве поливомоечных, а также для заправки водой гусеничной техники Wirtgen для срезки асфальта.

На вывозе асфальта используются также и автомобили других марок. Это четырехосные самосвалы Renault Kerax с 450-сильным двигателем, а также седельные тягачи DAF XF и Volvo FH (480 л. с.), в сцепке с самосвальными полуприцепами марки Wielton и др.

На реконструкции борисполькой трассы также активно используются и малотоннажные грузовики.

Здесь, частности, можно встретить модель Volkswagen Crafter или грузовик JAC N56 – обе машины с двухрядными кабинами для перевозки ремонтных бригад. В частности, на китайской машине, поставленной компанией Agsolco Ukraine, перевозят необходимое оборудование для срезки отбойников.

Остается пожелать дорожным строителям вовремя закончить свою работу на бориспольской трассе, так и на других объектах нашей страны.