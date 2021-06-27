ПриватБанк восстановил работу после сбоя и вернул деньги

"ПриватБанк" после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные по ошибке деньги вернули клиентам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой" , - говорится в сообщении.

Также в финансовом учреждении извинились за инцидент.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "ПриватБанка" некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.