Легендарная Audi вернулась в виде электрического монстра

Раллийная легенда 80-х возродилась стараниями молодой немецкой фирмы Elegend AG, что базируется в городе Байльнгрис (Бавария). Новый спорткар с углепластиковым кузовом получит электрическую силовую установку мощностью 600 кВт (816 л.с.) и сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с. Будет выпущено всего 30 экземпляров стоимостью 1,06 млн евро каждый, сообщает Колёса.ru.

Компания Audi давно думает над возрождением купе quattro и даже сделала несколько впечатляющих концептов, но в серию они так и не пошли. Между тем всего в 35 км от Ингольштадта, где находится штаб-квартира Audi, в городе Байльнгрис фирма Elegend представила свой дебютный проект EL1, который блестяще воспроизвёл стиль и дух классического quattro, точнее его укороченной версии с приставкой sport. Разумеется, Elegend не может использовать для своей продукции ни имя Audi, ни имя quattro, но внешнее сходство между двумя машинами очевидно, потенциальные клиенты сразу понимают, откуда ноги растут.

Фирму Elegend основал дизайнер и предприниматель Маркус Хольцингер, чей отец, как пишет немецкий журнал auto motor und sport, работал над дизайном классического sport quattro, а сам Маркус некоторое время трудился стилистом в компании Volkswagen. Помимо реинкарнации sport quattro Маркус планирует вернуть к жизни и другие раллийные легенды. Под именем EL2, скорее всего, будет предлагаться возрождённая Lancia Stratos, а конкретный источник вдохновения для модели EL3 пока не выбран, вариантов несколько: Lancia Delta S4, Lancia 037, Peugeot 205 Turbo 16, Renault 5 Maxi Turbo. Кстати, Lancia 037 недавно уже вернулась к жизни стараниями другой молодой компании — итальянской Kimera Automobili.

Но вернёмся в Elegend EL1. Спорткар, в основе которого лежит углепластиковый монокок, должен быть достаточно лёгким, чтобы сохранить манёвренность исторического предка. Заявленная снаряженная масса — всего 1680 кг. При этом EL1 снабжён внушительной 550-килограммовой 800-вольтовой батареей ёмкостью 90 кВт·ч, которая частично расположена в районе центрального тоннеля и частично за сиденьями водителя и единственного пассажира. Поставщик батареи не раскрывается, равно как и поставщик электромоторов.

Гюнтер Ридл, исполнительный директор компании Roding Automobile, которая специализируется на постройке автомобильных прототипов (она, например, делала ранний вариант Sono Sion) и помогает Elegend с разработкой EL1, говорит, что поставщик компонентов — крупная немецкая фирма. Коллеги из auto motor und sport полагают, что речь идёт о Porsche.

Три электромотора Elegend EL1 (один на передней оси, два на задней) выдают совокупно 600 кВт (816 л.с.), тогда как самый мощный Porsche Taycan Turbo S предлагает максимум 560 кВт (761 л.с.), но, по словам Ридла, его команда хорошо поработала над охлаждением силовой установки, что, видимо, и позволило увеличить отдачу. До 100 км/ч EL1 сможет разогнаться за 2,8 с, до 200 км/ч — за 10 с, максимальная скорость — 255 км/ч. Полного заряда батареи должно хватить на 400 км пробега по циклу WLTP либо на 2 боевых круга по Северной петле Нюрбургринга (42 км). Максимальная мощность зарядки — 150 кВт. В спецификации электромобиля, кроме того, заявлены регулируемая подвеска и два багажника — передний и задний.

Представленный вариант интерьера не окончательный — он ещё будет дорабатываться. Камеры вместо зеркал, по словам Хольцингера, возможно, не войдут в базовую комплектацию, но кондиционер и электрические стеклоподъёмники точно будут.

Первые 12 экземпляров Elegend EL1 фирма планирует изготовить в 2023 году, остальные 18 — в 2024-м. Действующий прототип фирма обещает показать уже в следующем году. Цена в 1,06 млн евро — это в Германии с налогами, а если на вывоз, то Elegend EL1 обойдётся вам «всего» в 890 тысяч евро.