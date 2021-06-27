В Турции бушуют пожары: есть первая жертва (видео)
Лесные пожары бушуют вблизи курортного города Мармарис в Турции. Для борьбы с огнем задействованы вертолеты, сообщает УНИАН.
Об этом пишет местное издание Haberturk.
Причины возникновения пожаров пока что неизвестны.
"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорится в сообщении.
Огонь очень быстро распространяется из-за сильного ветра. На месте работают пожарные. Также для борьбы с огнем задействованы шесть вертолетов. Из-за ветра огонь быстро распространяется.
"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - рассказал губернатор провинции.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, во время борьбы с огнем погиб один пожарный.
При этом указано, что пожар пока что не угрожает населенным пунктам и угрозы для туристов нет. В то же время местные власти заверили, что в случае необходимости будет проведена эвакуация.
В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заверил, что украинцы не пострадали из-за пожаров в Турции.
Во второй половине дня на северной части Западного берега вспыхнуло еще несколько пожаров.
Власти подозревают, что возгорание вызвано поджогом или небрежностью.