В Турции бушуют пожары: есть первая жертва (видео)

Лесные пожары бушуют вблизи курортного города Мармарис в Турции. Для борьбы с огнем задействованы вертолеты, сообщает УНИАН.

Об этом пишет местное издание Haberturk﻿.

Причины возникновения пожаров пока что неизвестны.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары" , - говорится в сообщении.

Огонь очень быстро распространяется из-за сильного ветра. На месте работают пожарные. Также для борьбы с огнем задействованы шесть вертолетов. Из-за ветра огонь быстро распространяется.

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление" , - рассказал губернатор провинции.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, во время борьбы с огнем погиб один пожарный.

При этом указано, что пожар пока что не угрожает населенным пунктам и угрозы для туристов нет. В то же время местные власти заверили, что в случае необходимости будет проведена эвакуация.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заверил, что украинцы не пострадали из-за пожаров в Турции.

Во второй половине дня на северной части Западного берега вспыхнуло еще несколько пожаров.

Власти подозревают, что возгорание вызвано поджогом или небрежностью.