В Израиле штаммом "Дельта" болеют вакцинированные люди

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The Wall Street Journal﻿.

Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным Министерства здравоохранения, около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, были вызваны вариантом "Дельта". В основном заболели подростки до 16 лет. Половина из них еще не успела получить вакцину от коронавируса, но и встречаются случаи заболеваемости у взрослых, которые уже получили прививку.

"Дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных" , - сообщили в правительстве.

На этой неделе правительство объявило от вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет после вспышки коронавируса среди школьников в одном из городов Израиля. После этого вирус начал расползаться и среди взрослых, которые уже полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, израильтян обязали носить маски в помещениях. Такое распоряжение выдало правительство. Власти опасаются всплеска заболеваемости из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что власти Израиля усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они призывают население относиться к ограничениям, как к новой вспышке COVID-19.