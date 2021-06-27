"Преемники" Меркель пригрозили остановить "Северный поток-2"

Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет (Христианско-демократический союз) и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) пригрозили России приостановкой "Северного потока-2", если в Кремле нарушат обязательства перед Украиной. Это можно будет сделать даже, когда газопровод будет готов, сообщает Обозреватель.

Во время дискуссии кандидатов в канцлеры в субботу, 26 июня, Лашет напомнил, что проект не должен работать за счет Украины. Это, по его словам, было четко согласовано ранее, передает DW﻿.

"Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, его (газопровод – Ред.) можно остановить в любое время – даже тогда, когда газопровод будет готов – ведь тогда основа для бизнеса отпадет" , – сказал кандидат.

Шольц со своей стороны отметил, что Германия, в отличие от России, рассматривает "Северный поток-2" только с экономической точки зрения.

Он подчеркнул: ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через газопровод.

"Северный поток-2" могут вскоре запустить

Кандидат от Зеленых Анналена Бербок заявила, что Путин хочет дестабилизировать Украину за счет "Северного потока-2". Также она усомнилась, что работу этого газопровода остановят, если Путин прекратит транзит через Украину. По ее словам, Европа не может себе этого позволить.

"Мы все еще зависимы от российского газа" , – констатировала Бербок.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Россия всегда расценивала газопровод "Северный поток-2" как политический проект, а не экономический. Она добавила, что Германия вкладывала средств в этот трубопровод.