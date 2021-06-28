Колумбия даст награду за информацию о нападении на вертолет президента

Колумбия предложила вознаграждение в размере 3 млрд песо ($796 тыс.) за информацию о нападении на вертолет президента, сообщает Интерфакс-Украина.

Президент Колумбии Иван Дуке приближался к аэропорту Кукута недалеко от границы с Венесуэлой 25 июня, когда неизвестные обстреляли его вертолет. На борту также были министр национальной обороны Диего Милано и глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос.

На фотографиях, опубликованных позже, были видны пулевые отверстия в несущем винте и хвосте вертолета. Никто из находившихся на борту не пострадал.

ООН, ЕС и США осудили это нападение. Министр обороны Диего Молано, который также находился на борту самолета, предложил награду за любую информацию о преступниках.

Национальная полиция тем временем объявила, что они нашли две винтовки в районе Кукуты - АК-47 и винтовку калибра 7,62, которые, как они считают, были использованы при нападении.

С конца апреля в Колумбии начались протесты после повышения налогов на топливо, коммунальные услуги и заработную плату. На фоне протестов ушел в отставку министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.