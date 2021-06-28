Фисташковое мороженое в домашних условиях: рецепт от Лилии Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик призналась, что мороженое всегда было любимым летним десертом ее семьи. Среди всего многообразия вкусов настоящий фаворит – фисташковое, которое она с удовольствием готовит дома, сообщает 24 Канал.

Вкусным рецептом домашнего фисташкового мороженого звезда поделилась в своем инстаграме. Приготовьте этот прохладный и очень яркий десерт на собственной кухне и наслаждайтесь им в эти жаркие летние дни. Записывайте рецепт!

Ингредиенты:

несоленые фисташки – 200 граммов

молоко – 2 стакана

жирные сливки – 0,5 стакана

яичные желтки – 4 штуки

сахар – 1 стакан

несладкий йогурт – 0,5 стакана

Приготовление

Почистить фисташки от скорлупы и измельчить в блендере. Пересыпать фисташки в небольшую кастрюльку, добавить молоко и сливки, довести до кипения. В это время взбить желтки с сахаром до состояния пышной массы, добавить в кастрюлю и перемешать. Поставить на водяную баню на 8 минут, хорошо перемешивая. Дать остыть под закрытой крышкой. Добавить йогурт, хорошо перемешать и поставить в морозилку. Как только начнет замерзать, достать, взбить и снова спрятать в морозилку. Через полчаса снова достать, взбить и оставить замораживаться.

Когда мороженое будет готово, достаньте его и наложите в вафельный рожок или просто ешьте ложкой. Звезда советует для вкуса еще натереть шоколад и посыпать им свой холодный десерт. Приятного аппетита!