Прогноз погоды на 29 июня: жара и грозы

По прогнозу синоптиков, погода 29 июня в Украине будет достаточно жаркой. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +28.

Так, согласно данным, в центральных, западных и восточных областях днем следует ожидать небольшого дождя с грозой. Ночью осадков не ожидается, погода будет спокойной.

На юге Украины днем температура будет держаться на уровне от +27 до +29.

На востоке температура может достичь отметки до +38, на севере от +25 до +27, на западе от +26 до + 30, днем местами в Карпатах и на Прикарпатье возможны кратковременные дожди, грозы.

Жителям столицы следует днем подготовиться к дождю, также возможны грозы, температура будет колебаться от +26 до +28, ночью без осадков.