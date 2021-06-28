Роналду сделал заявление после вылета с Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление после поражения в матче 1/8 Евро-2020 с Бельгией 0:1 и вылета команды из соревнований, сообщает Сегодня.

Ни намека – на возможное завершение карьеры в сборной. Наоборот, форвард Ювентуса дал понять, что постарается со сборной выиграть ЧМ-2022 в Катаре, когда ему будет уже почти что 38.

"Мы не добились желанного результата на Евро-2020 и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам.

Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам" , – написал Роналду.