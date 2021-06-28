Российская авиакомпания отказалась летать через Беларусь

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов, частная группа Волга-Днепр отказался летать через Беларусь, сообщает Корреспондент.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси" , - говорится в сообщении представителя Волга-Днепр.

От дальнейших комментариев он отказался.

Это произошло после того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг Белаэронавигация, а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.