Российская авиакомпания отказалась летать через Беларусь
Крупнейший российский авиаперевозчик грузов, частная группа Волга-Днепр отказался летать через Беларусь, сообщает Корреспондент.
"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси", - говорится в сообщении представителя Волга-Днепр.
От дальнейших комментариев он отказался.
Это произошло после того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг Белаэронавигация, а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.