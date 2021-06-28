Гороскоп на 29 июня: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Благодаря своей эмоциональности, вы сможете тонко прочувствовать людей и даже их мысли.

Телец

Постарайтесь полагаться только на себя. В противном случае окружающие могут вас подвести.

Близнецы

Вы должны четко понимать, что в жизни не всегда все происходит так, как вы хотите. Тогда вы сможете жить без обид на других за то, что они не оправдали ваших ожиданий.

Рак

Завтра все будет сопутствовать вашему успеху. Более того, вы сможете заручиться поддержкой родных и близких.

Лев

Звезды рекомендуют вам завтра быть ниже травы и тише воды, иначе конфликтов в разных сферах жизнедеятельности вам не избежать.

Дева

Завтра все только и будет испытывать вас на прочность. Но не стоит заранее огорчаться, ведь вы сможете этому противостоять.

Весы

Теперь и на вашей улице будет праздник. 29 июня вас ждут не только приятные новости, но и сюрпризы.

Скорпион

Завтра в вас проснутся организаторские способности, которые принесут вам и вашим близким массу удовольствия.

Стрелец

Вам не рекомендуется в этот день воплощать в реальность какие-то серьезные задумки. Иначе они могут потерпеть крах.

Козерог

Во вторник вы сможете исправить свои старые ошибки. Не упустите эту возможность.

Водолей

Постарайтесь привести в порядок свои финансы. Подумайте, куда можно вложить деньги, от чего можно отказаться и что действительно вам необходимо.

Рыбы

Рыбам не стоит полагаться на судьбу и интуицию. Они могут подвести вас, как никогда раньше.