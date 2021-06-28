В Британию пришел новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса из Южной Америки, сообщает Корреспондент.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новой мутации вируса наименование лямбда, на основе букв греческого алфавита, в соответствии с которым организация обозначает штаммы COVID-19.

Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.

Лямбда-штамм впервые выявили в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Предполагается, что лямбда обладает несколькими мутациями в шиповатом белке. Возможно, они способны повлиять на заразность вируса, однако пока необходимы дальнейшие исследования.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании на сегодняшний день превышает четыре миллиона человек. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили больше 44 млн человек.