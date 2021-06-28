ЕС отреагировал на ответные действия Беларуси

Председатель Евросовета Шарль Мишель отреагировал на решение белорусских властей временно выйти из программы ЕС Восточное партнерство, сообщает Корреспондент.

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество" , - написал он.

Мишель добавил, что народ Беларуси может рассчитывать на Евросоюз.

"Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку" , — говорится в его сообщении.

Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах.