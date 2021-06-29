В Скадовске лошадь перекрасили в зебру и катали на ней детей

В Херсонской области владельцы покрасили лошадь, “превратив” ее в зебру, и заставили катать отдыхающих. Насильственное преображение животного вызвало в соцсетях бурю негодования.

Об этом проинформировал Телеграм-канал "Х@евый Херсон". В курортном Скадовске предприимчивые "бизнесмены" разрисовали животное черно-белыми полосами настолько реалистично, что некоторые пользователи в комментариях усомнились в том, что это не настоящая зебра. Однако одна из них заверила, что видела животное вблизи и на нем видны потеки краски.

Реакция на жестокий креатив была негативной. Подписчики Telegram-канала возмущены издевательством на животным, которого заставляют катать туристов в жару. Они предложили его владельцам катать отдыхающих “на своих горбах” и назвали происходящее кошмаром.

"Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", "Вы вообще хоть в какого то бога верите", "Пускай на своих горбах катают людей", "Это кошмар... как и обезьянки, и пони", "Бедняга, ей, наверное, очень жарко", "Передвижные зоопарки запретили, и такую х@йню тоже нужно запретить" , - пишут люди.

Некоторые усомнились, что на фото не настоящая зебра, но высказали единое мнение о том, что животное испытывает мучения и это недопустимо.