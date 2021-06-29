В Нью-Йорке продавец ранил военного и скрылся

﻿На площади Таймс-сквер в городе Нью-Йорк конфликт продавцов компакт-дисков завершился выстрелом в прохожего, сообщает Корреспондент.

Об этом в ночь на вторник, 29 июня, информировал телеканал WABC. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье. Во время ссоры нескольких продавцов один из них достал оружие и выстрелил. Пуля попала в спину 21-летнему морскому пехотинцу, который гулял на площади вместе со семьей. Парня госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Тем временем стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранители предлагают 3,5 тысячи долларов вознаграждения за информацию о нем.

По данным телеканала, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что на Таймс-сквер направят еще полсотни полицейских, чтобы обезопасить "очень дорогое и важное для города место".