Религиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяц

Во второй месяц лета христиане восточного обряда будут отмечать несколько больших праздников, а также завершат многодневный Петров пост, сообщает УНИАН.

На июль 2021 года приходится Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). В этот день церковь вспоминает рождение пророка, предсказавшего пришествие Иисуса Христа, а затем крестившего его в водах реки Иордан.

Также традиционно в этом месяце празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Отмечать его верующие могут уже со скоромной едой на столе, ведь накануне завершается Петров пост.

Еще одной важной датой является 28 июля. Именно тогда, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечается День крещения Киевской Руси-Украины.

Православные праздники в июле 2021: календарь

1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери, преподобного Леонтия

2 июля - апостола Иуды, брата Господня

3 июля - святителя Мины, священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского

4 июля - мученика Иулиана Тарсийского

5 июля - священномученика Евсевия

6 июля - Владимирской иконы Божьей Матери, Собор Владимирских святых

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

8 июля - благоверных князя Петра и княгини Февронии

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля - праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона

11 июля - преподобных Сергия и Германа, иконы Божией Матери "Троеручица"

12 июля - Святых апостолов Петра и Павла

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов

14 июля - бессребреников Космы и Дамиана

15 июля - положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

16 июля - преподобных Анатолиев Печерских, перенесение мощей святителя Филиппа

18 июля - преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

19 июля - Собор Радонежских святых

20 июля - преподобного Фомы