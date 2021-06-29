Религиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяц

Религиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяц

Во второй месяц лета христиане восточного обряда будут отмечать несколько больших праздников, а также завершат многодневный Петров пост, сообщает УНИАН.

На июль 2021 года приходится Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). В этот день церковь вспоминает рождение пророка, предсказавшего пришествие Иисуса Христа, а затем крестившего его в водах реки Иордан.

Также традиционно в этом месяце празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Отмечать его верующие могут уже со скоромной едой на столе, ведь накануне завершается Петров пост.

Еще одной важной датой является 28 июля. Именно тогда, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечается День крещения Киевской Руси-Украины.

Православные праздники в июле 2021: календарь

  • 1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери, преподобного Леонтия
  • 2 июля - апостола Иуды, брата Господня
  • 3 июля - святителя Мины, священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского
  • 4 июля - мученика Иулиана Тарсийского
  • 5 июля - священномученика Евсевия
  • 6 июля - Владимирской иконы Божьей Матери, Собор Владимирских святых
  • 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
  • 8 июля - благоверных князя Петра и княгини Февронии
  • 9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери
  • 10 июля - праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона
  • 11 июля - преподобных Сергия и Германа, иконы Божией Матери "Троеручица"
  • 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
  • 13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов
  • 14 июля - бессребреников Космы и Дамиана
  • 15 июля - положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
  • 16 июля - преподобных Анатолиев Печерских, перенесение мощей святителя Филиппа
  • 18 июля - преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского
  • 19 июля - Собор Радонежских святых
  • 20 июля - преподобного Фомы
  • 21 июля - явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы, великомученика Прокопия
  • 22 июля - священномученика Панкратия
  • 23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского
  • 24 июля - равноапостольной княгини Ольги
  • 25 июля - мучеников Прокла и Илария, иконы Божией Матери "Троеручица"
  • 26 июля - Собор Архангела Гавриила
  • 27 июля - апостола от 70-ти Акилы, преподобного Стефана Махрищского
  • 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира
  • 29 июля - блаженной исповедницы Матроны
  • 30 июля - великомученицы Марины (Маргариты)
  • 31 июля - преподобных Памвы Печерского и Памвы Нитрийского, преподобного Иоанна Многострадального.

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