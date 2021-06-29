Что ожидается на валютном рынке во вторник

Сегодня создались все предпосылки для дальнейшего укрепления гривны против доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Во-первых, сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма. Инвесторам будут предложены сразу семь выпусков ценных бумаг в гривне – на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3, 5 и 6 лет. Если нерезиденты проявят интерес к нашим ценным бумагам, следует ожидать повышенных продаж валюты для предстоящей оплаты купленных на аукционе бумаг.

Во-вторых, после вчерашнего выходного в Украине (в мире в этот день работали) накопилось предложение валюты, поступающей в Украину. Кроме того, не исключено, что продолжатся продажи валюты Укрэксимбанком в интересах своего клиента «Укравтодора».

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,20/27,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке доллар в столице на выходных сначала продавали по 27,22-27,23 гривен, затем, когда спрос снизился, появились предложения по 27,19-27,20 гривен. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,20 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда.

Евро на рынке FOREX в понедельник устремился вниз и достиг отметки 1,1900 доллара. Утром он торгуется в диапазоне от 1,1907 до 1,1930 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,55-32,60 гривны, попадались и более дешевые предложения. Сегодня евро начнут продавать по 32,50-32,55 гривны. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Шанс увидеть дальнейшее снижение ценника на евро сохраняется.

Российский рубль весь понедельник торговался в узком диапазоне 72,10-72,30 рубля за доллар. Состоянием на 8:00 утра вторника он зажат в узком диапазоне 72,22-72,26 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве на выходных продавали в основном по 3,75-3,77 гривны за 10 рублей. Сегодня наличный рубль может подешеветь на 1-2 копейки, если гривна продолжит укрепление, но существенного изменения его цены не предвидится.