ООН может приостановить все миротворческие операции

Глава департамента стратегии управления, политики и соблюдения ООН Кэтрин Полард заявила, что если государства-члены не примут в четверг новый миротворческий бюджет ООН, все миротворческие миссии в мире будут существенно ограничены в ресурсах, сообщает Укринформ.

По ее словам, всем 12 миротворческим миссиям ООН в мире было рекомендовано начать внедрять план действий на случай чрезвычайной ситуации, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"Вместе с тем, мы надеемся и остаемся убежденными, что государства-члены завершат свои переговоры", - сказала Полард.

Она добавила, что в случае отсутствия утвержденного бюджета в четверг генсек сможет тратить средства организации на защиту имущества и персонала ООН.

"Некоторые дипломаты указывают на изменения в переговорном процессе, логистические проблемы и напряженные переговоры, что травят Китай и Западные страны, как на причины задержки достижения согласия", - говорится в материале.

В этом году на миротворческие операции ООН просит $ 6 млрд. По итогам прошлого года крупнейшими донорами были США, которые покрыли 28% всех миротворческих расходов и Китай, на который приходится 15,2%. Третье место по объему взносов занимает Япония (8,5%).