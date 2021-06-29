Арахамия странно отозвался о соавторах Конституции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в партийном чате в мессенджере, что не знает, кто такие соавторы Конституции Украины Степан Хмара и Виктор Шишкин, сообщает Деловая столица.

"Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале" — спросил однопартийцев Арахамия.

Те объяснили ему, что это — Хмара и Шишкин, но не упомянули, что они являются соавторами Основного Закона Украины.