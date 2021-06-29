Главный санврач: вакцинация должна стать обязательной

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что вакцинация от основных болезней должна быть обязательной, сообщает Лига.net.

По его мнению, вспышки многих инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

"Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей. Они вакцинированные в частности через активное пропагандирование, что вакцинироваться не надо" , – заявил Кузин.

Также главный санврач выступает за запрет невакцинированным детям посещать учебные заведения (за исключение тем, кто имеет медицинские противопоказания).

Кузин отметил, что для работников системы образования и сферы обслуживания вакцинация также должна быть обязательной. Для всех остальных – по желанию.