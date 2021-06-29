Корниенко о ФОПах: они часто манипулируют и перекручивают

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал о своем общении с ФОПами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ко мне подходили ФОПы и говорят: "Вы не даете работать ювелирам". Я говорю: "Ребята, я извиняюсь, кто-кто, а ювелиры могут как-то подтянуть пояса. Я понимаю, если бы проблема была по автозапчастям или с кем-то таким" , — подчеркнул Корниенко.

Нардеп считает, что ФОПы часто манипулируют и "перекручивают" всю эту историю.