Украина способна заработать на транзите газа и без Газпрома - Витренко

Россия не должна быть единственным клиентом украинской газотранспортной системы (ГТС), так как в 2025 году закончится действие контракта с "Газпромом". В связи с этим "Нафтогаз Украины" планирует привлечь новых пользователей услуг по транспортировке топлива, сообщает Сегодня.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

Новыми пользователями могут стать компании из стран Центральной Азии, частные компании, занимающиеся добычей газа в России, а также европейские покупатели газа. Последние, кстати, уже начали пользоваться услугами нашей ГТС.

"Национальная задача – сделать так, чтобы не только "Газпром" был пользователем услуг украинской ГТС по транзиту. Именно это позволит нам сохранить и доходы от транзита начиная с 2025 года и физические объемы транспортировки, которые уменьшают вероятность полномасштабной войны и делают Украину более важным партнером для Европы" , – сказал он.

Кроме того, он считает, что предложения простого продолжения транзитного контракта с "Газпромом" в качестве "компенсации" за запуск "Северного потока – 2" крайне опасны для Украины.