В Мексике будут вводить санкции против банков за использование биткоина

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном Эррерой в Twitter. Отмечается, что финансовые учреждения не уполномочены проводить операции с криптовалютами.

Твит. Источник: Twitter Артуро Эрреры