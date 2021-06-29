В Мексике будут вводить санкции против банков за использование биткоина
Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции, сообщает Обозреватель.
Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном Эррерой в Twitter. Отмечается, что финансовые учреждения не уполномочены проводить операции с криптовалютами.
"Виртуальные активы не являются законным платежным средством в Мексике и не являются валютами в соответствии с действующим законодательством", – написал министр.