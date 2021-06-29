Рада возвращает тюремное наказание за ложь в декларациях

В Верховной Раде во второй раз поддержали законопроект о тюремном наказании за ложь в декларациях, учитывая замечания президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты отменили ранее принятые поправки о необязательности декларирования имущества родственников и возможности избежать тюрьмы, сообщает Обозреватель.

За соответствующий документ проголосовали 315 народных депутатов. Теперь законопроект, который ранее был ветирован, принят в целом.

Нардепы учли предложения президента, согласно которым в новой редакции закона должностное лицо обязано декларировать имущество, которым владеют его родственники. А также отменено правку, которая заменяла "лишения свободы" на "ограничения".

"Будет возвращено в закон норму о лишении свободы в виде тюрьмы если чиновник не подал декларацию. А второе исправление сделает невозможным лазейку, если кто-то не задекларировал имущество родственников, например, одного из супругов" , –прокомментировала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Добавим, что ранее соответствующие поправки нардепов Игоря Фриса и Алексея Ковалева были учтены, что вызвало недовольство со стороны главы государства.

Кроме того, документом предусматривается понижение размера суммы из-за которой правоохранительные органы имеют право преследовать человека – с 4 млн грн до 2 млн грн. Но главной нормой остается то, что за ложь в декларациях могут не просто ограничить свободу без изоляции, а посадить в тюрьму.