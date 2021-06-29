Межбанк: кто не дает доллару дешеветь

Во вторник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжили снижение под давлением предложения валюты, многократно превышающего спрос.

После того, как ценники на покупку опустились ниже уровня 27,20 гривен, на рынке появился Национальный банк. Он выкупил 20 млн долларов по цене 27,17 гривен и ушел с рынка. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в диапазоне 27,17-27,20 гривен . После обеда продавцы выставили свежие заявки, и Нацбанку пришлось в очередной раз спасать ситуацию. На этот раз регулятор выставил крупный ордер на покупку по цене 27,15 гривен. Напомним, в прошлую пятницу НБУ проводил интервенции, выкупая валюту по 27,33-27,34 гривен.

Наличный доллар, который на выходных уже подешевел на 12-14 копеек, сегодня потерял в цене еще 5 копеек. Утром в оптовых обменных пунктах Киева можно было купить наличного «американца» по 27,20-27,22 гривен, а к обеду его цена опустилась до 27,15-27,17 гривен.

Евро на FOREX сегодня продолжил снижение к американскому доллару и уже опустился ниже уровня 1,19 доллара. Наличный евро под давлением сразу двух факторов – снижения евро на FOREX и цены на наличный доллар в Украине – к обеду опустился до 32,41-32,45 гривен.

Польский злотый также подешевел: сегодня в Киеве его можно купить по 7,15 гривен.

Российский рубль сегодня падает вместе с другими валютами emergency markets (развивающихся рынков). К обеду он опустился с 72,15 до 72,70 рублей за доллар. Подешевел и наличный рубль в Украине: большинство обменок продают его по 3,73-3,75 гривны за 10 рублей.