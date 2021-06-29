Модрич завершил карьеру в сборной Хорватии

Вчерашний огненный матч между Хорватией и Испанией, состоявшийся в Копенгагене в рамках 1/8 Евро-2020, стал последним в футболке национальной для многолетнего капитана "клетчатых", обладателя Золотого мяча 2018 Луки Модрича, сообщает Телеграф.

После игры полузащитник мадридского заявил, что его время в сборной истекло. Правда, он не исключает своего возможного участия на Чемпионате мира-2022, который уже через полтора года пройдёт в Катаре.

"Мое участие в следующем ЧМ? Не знаю. Для начала я хочу хорошо отдохнуть и все обдумать" , — заявил блестящий хавбек.

"Телеграф" напоминает, что 28 июня 2021-го года стал невероятно голевым и захватывающим днём на этом Чемпионате Европы. Хорваты и испанцы сыграли 3:3 в основное время (и 3:5 в дополнительное), а французы и швейцарцы довели свои 3:3 до серии пенальти, в которой сильнее оказались "нейтралы".