Долг Китая побил исторический рекорд

За последнее десятилетие долг Китая значительно вырос и стал одним из самых серьезных вызовов для властей страны, сообщает Лента.ру.

В Пекине считают растущий уровень обязательств потенциальной угрозой для экономической стабильности, и в последние годы страна пыталась снизить зависимость от них, однако из-за коронавирусного кризиса работу в этом направлении пришлось приостановить.

Пандемия ударила по бизнесу, и власти были вынуждены упростить для компаний получение займов. В итоге в третьем квартале 2020 года уровень долга побил исторический рекорд, составив почти 290 процентов ВВП, свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

В похожей ситуации в год коронавирусного кризиса оказались и другие крупные экономики — США, Япония, страны Европы, поскольку властям также пришлось помогать компаниям и людям справляться с трудностями пандемии. Однако структура китайского долга иная: более 160 процентов ВВП приходится на корпоративный сектор, а не на правительственный, как в США и Японии.

На фоне восстановления экономики после пандемии Китай вернулся к усилиям по ограничению задолженности, и, по оценкам специалистов британского банка Barclays, рост уровня кредитования замедлится к концу этого года до 10-10,5 процента по сравнению с 13,3 процента в конце 2020 года.

У Китая есть серьезные амбиции в сфере экономической трансформации. Председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что размер экономики и уровень дохода на душу населения к 2035 году можно будет нарастить в два раза. Некоторые специалисты считают, что Пекину не удастся реализовать свои цели из-за мер по сдерживанию долга, но другие полагают, что, напротив, рано или поздно Китай сможет обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира.