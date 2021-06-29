Состояние вод Днепра на грани катастрофы

Проверка Счетной палаты выявила по меньшей мере 161 вещество-загрязнитель в поверхностных водах речного бассейна Днепра, сообщает Корреспондент.

Как сообщается, аудит выявил значительное превышение сельхоз ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, а также тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути, которые угрожают здоровью населения и могут привести к экологической катастрофе.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы.

"Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлявшихся при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - говорится в сообщении.

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость в его полной очистке, что приведет к значительным нагрузкам на госбюджет. Расходы могут более чем в 2 тыс. раз превысить расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - предупреждают в Счетной палате.

Согласно результатам аудита, в ходе реализации Программы в 2013-2020 годах были построены и реконструированы 16,2% канализационных сетей водоотвода от запланированных; 0,1% противоэрозионных гидротехнических сооружений; 14,3% сооружений ливневой канализации (обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%); созданы системы более чистого производства на 1,9% предприятий (три из 162).