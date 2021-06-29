Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник падение доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Национальному банку вновь пришлось проводить интервенции по покупке валюты, чтобы сдержать быстрое укрепление гривны.

Сразу несколько факторов сыграли сегодня против доллара в первой половине торговой сессии. Прежде всего, опасения того, что Укрэксимбанк продолжит продажи валюты «Укравтодора» и окончательно обвалит рынок, вынудили экспортеров, нуждающихся в гривне, с самого утра выйти с продажами. В то же время импортеры в большинстве своем уже сделали все необходимые оплаты в этом месяце и не сильно нуждались в валюте. Те же, кто мог себе позволить ждать, тоже не торопились, надеясь на хорошие «скидки» на доллар. И они не были разочарованы: ценник на покупку доллара сегодня опустился до отметки 27,15 гривен, на продажу – до 27,165-27,168 гривен. Две интервенции Национального банка на покупку валюты – сначала по 27,17, а затем по 27,15 гривен – притормозили падение, но не привели к развороту тренда. Вообще, регулятор сегодня действовал крайне аккуратно, стараясь минимизировать свое влияние на рынок.

Закрыли торги вторника на 17 копеек на покупке и на 17,6 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,20/27,35 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись очень широко: спрэд на старте составил 15 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,30 гривен прошла еще в 9:11; затем почти полчаса покупатели и продавцы присматривались друг к другу. Быстро стало понятно, что желающих продать сегодня гораздо больше, чем покупателей, и котировки сначала медленно, а затем все ускоряясь пошли вниз. После того, как ценник на покупку опустился ниже 27,20 гривен, вмешался Национальный банк: регулятор вышел с заявкой на покупку по цене 27,17 гривен. В течение последующих двадцати минут он купил 20 млн долларов – и ушел с рынка. Появление НБУ в самом начале торгов немного подбодрило выжидавших покупателей, и торговля вплоть до конца обеденного перерыва проходила в диапазоне 27,17-27,20 гривен. После 14:00 появились новые продавцы, и котировки опять пошли вниз, достигнув 27,15 гривен на покупке. По такой цене было сразу несколько желающих взять доллар; присоединился к ним и Нацбанк, который повторно вышел на рынок после обеда. Второе появление регулятора было воспринято всерьез, и несмотря на большие объемы предложения, ниже котировки уже не пошли.

Котировки закрытия – 27,17/27,179 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня был ниже на 94 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 250,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1787 гривен.

Официальный курс доллара на 30 июня установлен на отметке 27,1763 гривен за доллар, снижение на 22,01 копейки.

Официальный курс евро на 30 июня установлен на отметке 32,3018 гривны за евро, снижение на 43,83 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1910. Сегодня евро с 1,1930 опустился до 1,1878 доллара на фоне общего укрепления американского доллара, но затем скорректировал свое падение и поднялся до до отметки 1,1911 доллара.

Российский рубль в течение дня опустился с 72,15 до 72,80 рублей за доллар. Окончание налогового периода и прекращение роста мировых цен на нефть давят на рубль, вынуждая его снижаться по отношению к американскому доллару. Состоянием на 18:30 рубль торгуется в узком диапазоне 72,74-72,79 рубля. В Киеве наличный рубль сегодня подешевел с 3,75-3,77 до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей, появились даже более дешевые предложения небольших сумм.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Если сегодня доллар был обречен падать, то уже завтра мы можем увидеть обратное движение. И гривна рискует потерять все, что было достигнуто во вторник. Почему так может произойти?

Во-первых, Госказначейство сегодня нарастило объемы компенсации НДС, выплатив экспортерам сразу почти 4,4 млрд гривен. Это означает, что те, кто получил гривну, завтра свернут продажи, а часть полученных денег и вовсе будет конвертирована в валюту, что лишь увеличит спрос на нее.

Во-вторых, результаты проведенного сегодня Министерством финансов аукциона по размещению ОВГЗ откровенно разочаровали участников рынка: после 11,4 млрд гривен, привлеченных неделей ранее, сегодня ОВГЗ разместили лишь на сумму 2,5 млрд гривен. Уже понятно, что крупных продаж валюты в последний день месяца для оплаты приобретенных ценных бумаг не будет.

В-третьих, валюты развивающихся рынков начали очередной цикл снижения, и противостоять этому гривне будет довольно тяжело. Иностранные инвесторы, разочарованные сохраняющимися низкими процентными ставками, могут начать процесс вывода средств из Украины и тем самым спровоцировать волну спроса на валюту, которая приведет к резкому росту курса доллара.

Наличный доллар в Киеве к вечеру подешевел до 27,15-27,16 гривен, однако малейшее колебание доллара вверх на межбанке приведет к остановке снижения котировок и развороту вверх.

Вслед за наличным долларом подешевел сегодня и наличный евро. К вечеру в столице евровалюту предлагали по 32,40 гривен, и если к завтрашнему утру на FOREX он упадет еще сильнее, возможно, мы увидим завтра и 32,35 гривен на продажу. Но его поведение будет всецело зависеть от наличного доллара и настроений на межбанке. При первых признаках даже не разворота, а лишь остановки падения евро тут же пойдет вверх.

Что касается российского рубля, рубль сегодня опять попал в противофазу с гривной: он падал в то время, как гривна укреплялась. Если же гривна опять начнет слабеть, цена наличного рубля застабилизируется на текущем уровне. Завтра его будут продавать по цене от 3,73 до 3,75 гривен за 10 рублей, местами будут попадаться предложения и дешевле, но на небольшие объемы рубля, которые обменки будут спешить продать побыстрее, чтобы «разгрузить кассу».