Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко обратился со словами напутствия к молодежи, которая, как он уверяет, однажды возглавит страну, и посоветовал ей беречь имидж, сообщает Украинская правда.

"Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете – не будете, надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо. Знаете, у студентов я много-много лет учился больше чем вы. И у нас, и у вас всегда была поговорка: сначала студент работает на зачетку, а потом она на него…

Вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы, сформировав его, он завтра работал на вас".

Также Лукашенко не преминул похвастаться, как учился "на отлично" у строгих учителей.