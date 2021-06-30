Шевченко прокомментировал победу Украины над Швецией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями после победы над Швецией и выхода в четвертьфинал Евро-2020, сообщает УНИАН.

Шевченко дал комментарии в эфире "Великого футбола".

"Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы" , - отметил тренер.

Шевченко поблагодарил всех за поддержку и выразил мнение, что команда заслужила любовь всей страны:

"Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команд ﻿ у за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины"

Также тренер рассказал о некоторых тактических решениях на матч со Швецией:

"Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол".

Касательно решения оставить Руслана Малиновского в запасе Шевченко отметил:

"У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали - сработал".

Шевченко также рассказал о травме Артема Беседина:

"Судя по боли, которая у него была, надеюсь, ничего серьезного. Но, думаю, что он все-таки получил серьезную травму".