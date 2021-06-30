ВСУ обезвредила беспилотник оккупантов

Боевики российско-оккупационных формирований ударили по позициям Вооруженных сил Украины из тяжелых минометов и снова задействовали беспилотный летательный аппарат, сообщает Зеркало недели.

Во вторник, 29 июня, противник три раза нарушил условия полного и всеобъемлющего перемирия. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Позиции ВСУ вблизи Невельского и Красногоровки на Донетчине противник накрыл огнем из минометов калибра 120 миллиметров.

Беспилотник «Орлан-10» российского производства пересек линию разграничения на Луганщине. ВСУ подавили вражеский БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы.