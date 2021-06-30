Украина хочет покупать газ из Азербайджана

Азербайджан может стать одним из новых поставщиков газа в Украину, заявили представители оператора ГТС. К такому мнению пришли в ходе заседания украино-азербайджанской рабочей группы касательно сотрудничества в энергетической сфере. Идея получать газ из стран Азии – не нова, но как утверждают эксперты, не очень реалистична, сообщает Обозреватель.

Удастся ли Украине найти новых газовых партнеров и сможем ли мы заменить российский газ – читайте в материале.

Пойдет ли газ из Азербайджана?

В конце 2020-го года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу в обход России. Поставки идут через территорию Турции и трубопровод TANAP, а далее через Трансадриатический газопровод (TAP). Согласно планам, на протяжении следующих 25 лет Баку ежегодно будет поставлять около 10 млрд кубометров газа в Европу: 8 млрд кубов в Италию, по одному миллиарду кубометров – в Грецию и Болгарию.

Примерно в эту схему поставок собирается попасть и Украина. Только из территории Турции газ должен попадать в Трансбалканский газопровод, который проходит территорией Украины. Этот газопровод был построен для транспортировки газа из СССР в Турцию, но еще год назад ГТС Украины осуществила по нему реверсную транспортировку газа из Греции, что продемонстрировало способности этого маршрута.

Но даже если такой маршрут действительно может работать, проблемы поставок газа из Азербайджана это не снимает. Ведь есть еще вопрос наличия ресурса.

"У Азербайджана нет необходимого ресурса, чтобы поставлять газ еще и в Украину, – утверждает эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский. – У них не хватает газа для выполнения контрактов перед Европой. Можем ли мы получать газ по этому направлению? Да, без проблем. Только российский газ".

Скептичен к возможности поставок азербайджанского газа и эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Страны, которые строили трубопровод TAP-TANAP, рассчитывали исключительно на свои потребности. Они вкладывали средства с расчета на то, что им потом этот газ из Азербайджана придет. И никаких свободных объемов на этом трубопроводе на ближайшие 10 лет не предусматривается" , – говорит Рябцев.

Сравним также цифры. Всего в Европу Азербайджан поставляет 10 млрд кубометров газа. Украине, для полного покрытия своих потребностей необходимо покупать примерно тех же 10 млрд кубометров. Потому надеяться, что Азербайджан обеспечит нас газом ­ – не стоит. Фактически, для этого азербайджанцам пришлось бы прекратить поставки всем остальным европейским партнерам.

Есть ли другие возможные поставщики?

Еще в начале 2000-х Украина получала не только российский газ. До 2006-го мы активно покупали голубое топливо также в Туркменистане(около 30 млрд кубометров в год). Туркменский газ попадал к нам через территорию России. Сначала поставки велись напрямую, позже – через российских посредников. Но из-за финансовых несогласованностей туркменский газ мы потеряли. Восстановить связи с Туркменистаном пытались много раз, но это не увенчалось успехом.

В теории туркменский газ мы также могли бы получать через территорию Турции, но и здесь есть вопрос ресурса.

"Туркменский газ – это хорошо. – говорит Землянский. – Но прежде всего нужно строительство газопровода через Каспий, а этот вопрос сейчас не стоит. К тому же, у Туркменистана также большой вопрос с ресурсом. Там активно работают китайцы, они забирают практически весь объем газа. Часть забирают русские. Третий вопрос – цена. Представьте себе плече транспортировки от Туркменистана до Украины. Это будет существенно дороже, чем мы покупаем сейчас".

Также у Туркменистана есть специальные договоренности с Россией, из-за которых получить от них газ мы никак не можем.

"Туркменский газ расписан на 25 лет. – добавляет Рябцев. – По стратегии развития газодобычи Туркменистана, если страна будет добывать больше газа, чем планируется, все излишки будет получать РФ. У них договор".

На этом возможные партнеры не заканчиваются. Мы также могли бы попробовать получить скандинавский газ, как планирует это делать Польша. Но и здесь ресурс очень ограничен. Периодически наши власти так же возвращаются к теме поставок сжиженного газа, но мы так и не начали работать над проектом мощностей для его приема.

Как отказаться от российского газа?

Землянский уверяет, найти нового поставщика сейчас у нас возможности нет: "Не надо пытаться спорить с нашим географическим расположением и системой наших трубопроводов. Надо исходить из тех условий, в которых мы живем, и исходить из тех решений, которые будут в логике".

В свою очередь Рябцев считает, заменить российский газ мы можем, но для этого нужно не искать других поставщиков, а развивать свою добычу:

"У нас достаточная база, чтобы обеспечить себя газом в полном объеме. Но для этого нужно вкладывать в подготовку кадров, геологическую разведку, разработку месторождений. Нам поможет собственная добыча и повышение энергоэффективности" , – подытожил эксперт.

Сейчас газ – очень затребованный ресурс. Ведущие страны мира постепенно переходят на более экологичные методы добычи энергии. А газ – это единственный источник, которым можно сбалансировать зеленую генерацию. Соответственно, спрос на газ будет только расти. Потому идея искать новых поставщиков в условиях повышенного спроса и нехватки ресурсов имеет, к сожалению, немного шансов на успех.