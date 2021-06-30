Америка может запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь, сообщает Украинская правда.

"Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности".

Приказ основывается на четкой позиции Госдепапо поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. В ведомстве добавляют, что заинтересованные стороны имеют возможность комментировать приказ до 1 июля.