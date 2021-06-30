"Укрзализныця" оконфузилась из-за "российского" Крыма

На Центральном железнодорожном вокзале Киева пассажиры заметили в продаже печатные материалы, в которых оккупированный Крым изображено как часть РФ, сообщает Деловая столица.

Соответствующие фото в Facebook обнародовал журналист Александр Шарипов.

"А вообще это норм, на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен" в составе РФ "?" , — написал он.

Судя по фото, речь идет о российском журнал "Дилетант".

В комментариях пресс-служба "Укрзализныци" традиционно отреагировала на инцидент стандартным сообщением: "Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация принята во внимание. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации".

В ответ перевозчику напомнили о том, что подобные скандалы возникают регулярно. В частности, в этом году в феврале на опубликованной на сайте "Укрзализныци" карте оккупирован РФ Крым вдруг стал "русским". После резонанса компания исправила свою ошибку.