Шевченко оценил шансы обыграть Англию в 1/4 финала Евро-2020

Уже сегодня в 16:00 сборная Украины планирует вылететь из Глазго в Рим, где в субботу, 3 июля, сыграет в 1/4 Евро с Англией, сообщает Сегодня.

Андрей Шевченко считает, что это еще не предел нашей команды на чемпионате Европы.

"Чтобы пройти Англию, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата" , – приводит слова Шевченко сайт УАФ

"Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре со Швецией. Теперь времени будет абсолютно мало. Сил отдали очень много" , – добавил коуч украинцев

Напомним, в 1/8 финала Англия обыграла Германию 2:0 и осталась единственной командой на Евро-2020, не пропустившей пока что ни одного мяча.